Új vezető a BMW élén

2019. augusztus 16-tól Oliver Zipse lesz a BMW AG igazgatótanácsának új elnöke. A döntést a müncheni központú vállalatcsoport felügyelő bizottsága az egyesült államokbeli Spartanburg városában július 18-án megtartott ülésén hozta meg. Oliver Zipse az elnöki tisztséget Harald Krügertől veszi át, aki július elején tájékoztatta a BMW AG felügyelő bizottságának elnökét arról, hogy nem kívánja megkezdeni tisztségének második periódusát. A szakember 2019. augusztus 15-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik a vállalatcsoport igazgatótanácsából.

Oliver Zipse, Fotó: BMW

"Oliver Zipse személyében egy stratégiai és analitikai szempontból egyaránt meghatározó vezető kerül a BMW AG igazgatótanácsának élére, újult lendülettel irányítva vállalatcsoportunkat a személyes mobilitás jövőképének elsőszámú úttörőjeként" - fogalmazott Dr. Norbert Reithofer, a BMW AG felügyelő bizottságának elnöke.A BMW AG igazgatótanácsának új elnökévé kinevezett Oliver Zipse 2015 óta tagja a müncheni központú vállalatcsoport igazgatótanácsának, amelyben jelenleg a BMW Group gyártási részlegért felelős tisztséget tölti be. Pályafutását 1991-ben, gyakornokként kezdte a vállalatnál, ahol az elmúlt több mint két és fél évtizedben ezt követően számos vezető pozíciót betöltött, köztük az oxfordi gyár ügyvezető igazgatójaként és a BMW Group vállalattervezési és termékstratégiai divíziójának alelnökeként is dolgozott."A felügyelő bizottság maximálisan tiszteletben tartja Harald Krüger döntését, és ma őszinte köszönetünket fejeztük ki a BMW Group-nál végzett sikeres, sokéves munkájáért. A vállalatcsoport összes munkatársa nevében a legjobbakat kívánjuk neki és reméljük, hogy a BMW Group mindig is különleges emlék lesz számára" - tette hozzá Dr. Norbert Reithofer.A BMW AG felügyelő bizottsága jelenleg a dél-karolinai Spartanburg városában működő létesítményben ülésezik, hogy megvitassa a tengerentúli régió üzletfejlesztési folyamatait és a BMW Group nemzetközi gyártási hálózatának legnagyobb üzemében zajló tömegtermelés főbb irányvonalait. "Innovációs erősségével, kivételes márkáival és elkötelezett munkatársaival a BMW Group a jövőben is azon dolgozik, hogy tovább erősítse iránymutatóként betöltött piacvezető pozícióját a prémium szegmensben és hosszú távon is bebiztosítsa sikeres működését" - hangsúlyozta a vállalatcsoport felügyelő bizottságának elnöke."Az Üzemi Tanács és a vállalatvezetőség közötti erős partnerség régóta fennálló hagyományra épül, amely globális sikertörténetünk alapja is egyben. Elkötelezetten állunk az együttműködés folytatása előtt, hogy közösen formáljuk a vállalat jövőjét" - tette hozzá Manfred Schoch, aki a BMW AG felügyelő bizottságának elnökhelyetteseként a BMW Üzemi Tanácsának elnöki székében is helyet foglal.