Újabb autóipari cég költözne Debrecenbe

Jelenleg Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Szentgotthárdon és Szombathelyen rendelkezik telephellyel az itthon összesen 580 főt foglalkoztató vállalat.A cég egy holografikus 3D-s szemüveggel növelné a szolgáltatásai hatékonyságát, amit a német multi 2 év alatt fejlesztett ki. A szemüvegen futó alkalmazással a karbantartásra váró berendezés és annak alkatrészei háromdimenziós képben jelennek meg a virtuális térben, ami ujjakkal tetszőlegesen mozgatható és forgatható - mondta el Dákai Ferenc ügyvezető igazgató.A szemüveggel az adott berendezés teljes műszaki dokumentációja is online hozzáférhető és a karbantartás adminisztrációja is online történik. Az eszközre távolról is rá lehet csatlakozni, így ha a dolgozó a javítás során elakad, akkor a szemüveg által közvetített kép alapján mások is segíthetnek. A szemüveget ipari környezetben tesztelik, a rendszeresítésének köszönhetően pedig felgyorsulhatnak az egyes munkafolyamatok.