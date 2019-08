Újabb autóipari multi érkezett Magyarországra

Fekete Zsolt (MSZP), Salgótarján polgármestere remélte, hogy a dél-koreai cég beruházásával a város gazdasága fejlődési pályára áll. Az önkormányzat a 200 új munkahely megtartásában is a dél-koreai cég partnere kíván lenni.Hozzátette: a természeti környezet megóvása érdekében a megújuló energiákra épül a város gazdaságfejlesztési programja, ezért is öröm, hogy a koreai cég elektromos autók akkumulátoraihoz gyárt majd alkatrészeket.Csoi Dzse Jong, a Bumchun Precision elnökhelyettese elmondta, hogy magas minőségi követelményeket támasztó világcégek megrendelésére gyártanak IT és mobiltelefon alkatrészeket, és erre a technológiára alapozva 2015 óta foglalkoznak elektromos autók akkumulátorcsatlakozóinak gyártásával. Európát, illetve Magyarországot az elektromosautó-gyártás fellegvárának nevezte, és megerősítette, ezért döntöttek úgy, hogy Magyarországon építik meg a gyárat.Salgótarjánt a helyszín és a képzett munkaerő alapján kiválónak találták, a fejlesztési lehetőségek pedig biztosak. Egyelőre 12 ember vettek fel, akik közül öten már dél-koreai képzésen is részt vettek, további négy munkatárs a jövő héten utazik a távol-keleti országba.A gyárhoz 27 000 négyzetméteres területet vásároltak meg a salgótarjáni ipari parkban. Az üzem telepítéséhez átalakítanak egy korábban kereskedelmi raktár céljait szolgáló épületet, de marad hely arra is, hogy a jövőben új üzemcsarnokot építsenek fel a területen.A cég salgótarjáni letelepedését Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be július végén, egy budapesti sajtótájékoztatón. Ezen elhangzott, hogy a kormány 2,65 milliárd forinttal támogatja a munkahelyteremtő beruházást.