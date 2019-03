Újabb autóipari multi fejleszt Magyarországon

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, a fejlesztés magas hozzáadott értéket és a legmodernebb technológiai színvonalat képviseli, ezért a kormány egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a cégnek. Szijjártó Péter szerint a magyarországi fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy a Segura cégcsoport csak Spanyolországban, Kínában és Szolnokon tart fenn gyártóegységeket.Szijjártó Péter hozzátette, hogy a Segura beruházása nemcsak nemzetközi összehasonlításban, hanem a magyar autóipar szempontjából is jelentős, hiszen az országban gyárral rendelkező Audi, Mercedes és az azt most előkészítő BMW, valamint a mérnöki központot létesítő Jaguar beszállítói is a szolnoki gyárban előállított eszközökkel dolgoznak.A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarországon 270 spanyol cég működik, amelyek több mint 4500 embernek adnak munkát. A két ország közötti kereskedelmi kapcsolat tavaly meghaladta a 4,5 milliárd eurót, ezzel Spanyolország bekerült Magyarország 15 legfontosabb külkereskedelmi partnere közé. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a magyar gazdaság gerincét az autóipar adja, ezt támasztja alá, hogy tavaly az ágazat termelési értéke 8556 milliárd forint volt, ami az előző év azonos időszakához képest 6 százalékos növekedést jelent. A szektor versenyképességét - amelyben 174 ezren dolgoznak - támasztja alá, hogy a Magyarországon előállított autóipari termékek 90,9 százalékát exportálják - tette hozzá.Szijjártó Péter kijelentette, emiatt Magyarország fejlődése szempontjából kulcskérdés, hogy a modern korszakváltás tempóját diktáló nagy autóipari vállalatok az országban hajtsák végre a technológiai átálláshoz szükséges beruházásaikat.Francisco Segura Hervás, az F. Segura Hungária Kft. elnöke elmondta, hogy az új beruházásnak köszönhetően felhő alapú megoldás jön létre, amelyben összesítik az intelligens eszközöket. A beruházásra azért van szükség, mert "a 4. ipari forradalom idejét éljük", az új korszakban pedig a digitális stratégiák határozzák meg, hogy kik lesznek sikeresek a jövőben - közölte.