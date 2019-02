Újabb autóipari multinál lesz sztrájk Magyarországon

A szakszervezet nem tudott megállapodni a cég vezetésével a 2019-es bérekről. A sztrájkfelhívás szerint 12,5 százalékos általános béremelést, 2000 forintos lojalitási bónuszt, a munkába járás teljes finanszírozását, valamint 15 ezer forintos karácsonyi bónusz bevezetését követeli. A szakszervezet jubileumi jutalom bevezetését követeli 5 év után, valamint éves szinten 30 ezer forintos juttatást SZÉP-kártyán.Mint megírtuk , az Audi-sztrájk után több szakszervezet is úgy érezheti, hogy a korábban gondoltnál nagyobb bérkövetelést is keresztül lehet vinni. Azonban Magyarországon tradicionálisan gyengék a szakszervezetek, így arra nem lehet számítani, hogy kiterjedt sztrájkhullámok legyenek. A munkaerőhiány viszont támogatja a munkavállalók érdekérvényesítő képességét. Mint látható, a Bosch is inkább hajlik a magasabb béremelésre.