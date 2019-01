Újabb csapás a Huaweinek: eltilthatja Németország az 5G hálózatoktól

Nem látunk racionális okot arra, hogy bármelyik országban kihagyják a Huaweit az 5G hálózatok kiépítéséből.

A német külügyminisztérium megerősítette, hogy tartottak egy belső megbeszélést a Huaweijel kapcsolatban, de a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium hozzátette, hogy még nem született döntés a betiltásról. Először a Handelsblatt szivárogtatta ki csütörtökön, hogy a német kormány komolyan fontolgatja, hogy kihagyják a Huaweit az 5G hálózat kiépítéséből.Egyre több az ellenérzés a kínai távközlési szolgáltatóval kapcsolatban, amely mára a világ második legnagyobb okostelefon-gyártójává nőtte ki magát amellett, hogy a hálózati eszközök piacán is nagyszereplő, a 100 milliárd dollárt közelítő éves bevétellel. A legnagyobb félelem, hogy a Huawei a szupergyors 5G-technológiáját kémkedésre használja majd. Az Egyesült Államokban az állami szerveknél már betiltották a Huawei-készülékeket és amerikai törvényhozók egy csoportja a napokban kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be a Huawei gyártotta chipek és egyes alkatrészek amerikai forgalmazási tilalmáról. Közben a titkosszolgálat azt javasolja a lakosságnak, hogy ne vásároljanak Huawei-telefonokat.A héten kémkedés vádjával letartóztatták a Huawei egyik lengyel vezetőjét, és Ausztrália, valamint Új-Zéland is betiltotta, hogy a Huawei részt vegyen az 5G hálózat kiépítésében, szintén biztonsági okokból. Decemberben a társaság alapítójának lányát, Meng Van-csóut tartóztatták le Kanadában, aki a távközlési cég globális pénzügyi igazgatója.Ráadásul az Oxfordi Egyetem is bejelentette, hogy nem fogadja el többé a szponzori pénzeket és az adományokat a Huaweitől kutatások finanszírozására. A hírek szerint az Egyesült Királyság is fontolgatja a Huawei 5G eszközeinek betiltását országszinten, az egyik brit távközlési vállalat, a BT pedig már be is jelentette, hogy nem lesznek Huawei-eszközök az 5G hálózatán.A Huawei közleményében úgy kommentálta a híreket, hogy