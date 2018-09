Újabb iparágat forgathat fel az Amazon

Tovább terjeszkedne az Amazon

Az Amazon tervei után nagyot esett a kiskereskedelmi cégek árfolyama

A társaság 2016-ban nyitotta meg első AmazonGo üzletét Seattle-ben, majd ezt követően további két egységgel bővített a városban és egy újabb üzletet nyitott Chicagoban is. A négy üzlet kínálata egyelőre nem egységes, miután az Amazon több koncepciót tesztel párhuzamosan, a két új üzletben csupán saláták és szendvicsek közül válogathatnak a vásárlók, míg a legelső AmazonGo üzletben emellett bizonyos élelmiszerek is megvásárolhatók.A vásárlók egy applikáció letöltése után az üzlet bejáratánál egy szenzorhoz érintik okostelefonjukat, majd a kosárba helyezett termékeket a boltban elhelyezett érzékelők és kamerarendszer kíséri figyelemmel, majd a termékek kiszámlázása automatikusan megtörténik, és a vásárlók a szokásos sorban állás nélkül egyszerűen távoznak az üzletből.A pénztáros nélküli boltok nyitása jelentős kezdeti befektetést igényel, a legelső AmazonGo üzlet hardverigénye iparági források szerint meghaladta az egymillió dollárt, ugyanakkor az üzletben kínált termékkör szűkítése a beruházási költséget is mérsékelhetné, mivel ekkor kevesebb kamerával és érzékelővel is nyomon követhető a vásárlók aktivitása. A szendvicsekhez hasonló előre elkészített ételek profitmarzsa pedig magasabb, mint a hagyományos élelmiszereké, ezért erre a termékkörre fókuszálva a boltok megtérülési idejét is lerövidíthetné az Amazon.Az Amazon által tervezett 3000 automatizált kiskereskedelmi üzlet megnyitása a legnagyobb láncok közé emelné céget az Egyesült Államokban, a társaság terveit ismerő, azonban magukat megnevezni nem kívánó forrásokra hivatkozva a Bloomberg azt írja, hogy a vállalat várakozásai szerint az év végéig további tíz boltot nyithat, majd 2019-ben ötvenre növelné a pénztáros nélküli üzletei számát az USA belvárosi övezeteiben, 2021-re pedig 3000-re növelhetné az ilyen jellegű boltok számát az Amazon.Az Amazon újabb iparágba való betörése a társaság vetélytársait is fokozott versenyhelyzet elé állítaná, a Bloomberg beszámolóját követően a konkurens cégek árfolyama hirtelen lefordult, a Wal-Mart végül 0,2, a Target pedig 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Kroger kiskereskedelmi cég árfolyama 1,4 százalékos eséssel zárta a napot.