Újabb légitársaság került bajba

Az indiai légitársaság annyira kifutott a készpénzből, hogy hónapok óta nem kapnak fizetést a pilóták, nem tudja fizetni a hiteleit, sem a repülőgépei lízingjét. A 119 darabos flottából már csak 7 maradt és a nemzetközi járatait már le is állította április 18-ig. A részvények 60 százalékkal zuhantak az elmúlt 12 hónapban, ma 20 százalékos mínuszban is jártak a papírok, de a napot végül "csak" 8 százalékos eséssel fejezte be.A társaság állítólag egy 15 milliárd rúpiás (215 millió USD) mentőövről állapodott meg korábban hitelezőivel, ha ezt nem kapná meg, akkor valószínűleg átmenetileg le kellene állítania a működését. A 25 éves múltra visszatekintő légitársaság a nemzetközi járatait már így is kénytelen volt felfüggeszteni április 18-ig. A Jet Airways a harmadik legnagyobb légitársaság Indiában belföldön, 10 százalékos piaci részesedéssel az utasforgalomból.Márciusban a légitársaság alapítója, Naresh Goyal lemondott az elnöki pozíciójáról, a többségi irányítást a hitelezők konzorciuma vette át, az indai állami bank, az SBI vezetésével. A légitársaságra jelentkeztek vevők, a piaci pletykák szerint az Etihad Airways, a PJSC, az indiai állami alap, valamint a TPG Capital és az Indigo Partners kockázati tőke társaságok is az érdeklődők között vannak.