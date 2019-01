Újabb magyar tőzsdei részvény szállt el

Az elmúlt napokban felbolydult a hazai kispapírok piaca, nagy volt a mozgás többek között a Plotinusban, a Kartonpackban és az Est Mediában is, ma egy újabb kispapír árfolyama ugrott nagyot, a Masterplasté.Ma már 13 százalék pluszban is állt a Masterplast árfolyama, a tegnapi 640 forintos záróár után ma már 725 forinton is volt kötés, jelenleg 6 százalék pluszban, 675 forinton áll a papír árfolyama.

A forgalom ma eddig 82 millió forint, ami jóval magasabb a szokásosnál, idén az átlagos napi forgalom 10,7 millió forint, az elmúlt napokban pedig csak néhány százezer forint értékben voltak kötések.

Friss hírt egyelőre nem látunk a Masterplastnál. Az utóbbi hónapok hírei a vállalatnál: