Újabb pofon a világ leggazdagabb emberének - Mégsem épít székházat New Yorkban az Amazon

Úgy tűnik, válása és a zsarolási ügy után újabb békát kell lenyelnie Jeff Bezosnak, a társaság alapítójának és elnök-tulajdonosának, a világ leggazdagabb emberének. A tiltakozások és helyi politikusok ellenállásának hatására ugyanis az Amazon közölte, kénytelenül úgy döntött, mégsem építi fel új, második számú székházát New Yorkban. A seattlei székhelyű vállalat Long Island-en építette volna fel H2O nevű székházát.A társaság közlése szerint míg a közvélemény-kutatások szerint a New York-i lakók 70 százaléka támogatta terveiket, addig az állam és a város bizonyos politikusai világossá tették, hogy ellenzik a jelenlétünket és nem kívánnak együttműködni velünk a projekt megvalósítása érdekében, márpedig ehhez pozitív, együttműködő kapcsolatokra lenne szükség. Az Amazon közleményében csalódottságát fejezte ki a fejlemények miatt. A Quinnipiac University által tavaly decemberben készített közvélemény-kutatás szerint a projektet a helyiek 57 százaléka támogatta, 26 százaléka pedig ellenezte.A harmadik legértékesebb, tőzsdén kereskedett amerikai vállalat második számú főhadiszállásának terveit ellenzők között volt Alexandria Ocasio-Cortez, az utóbbi időszakban jelentős népszerűségre szert tett kongresszusi demokrata párti képviselő is. Az építkezést egyesek a vélt kedvezőtlen ingatlanpiaci hatások miatt támadták, mások a hatalmas, összességében több mint 3 milliárd dolláros állami adókedvezmények és támogatások miatt ellenezték, de Alexandria Ocasio-Cortez a társaság arcfelismerő technológiája miatt is hevesen kritizálta az Amazont. A társaság maga mintegy 2,5 milliárd dollárt fordított volna a beruházásra.A társaság közleményében köszönetet mondott Andrew Cuomónak, New York állam kormányzójának, valamint Bill de Blasio polgármesternek - mindketten demokrata párti politikusok - a projekt megvalósításáért tett erőfeszítéseikért.A székházépítés fejében az Amazon 25 ezer új munkahely megteremtését, közel 750 ezer négyzetméter új irodai tér létrehozását, valamint összességében több mint 10 milliárd dollárnyi adó befizetését ígérte a következő húsz év alatt.