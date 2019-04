Újabb részvényfelaprózás jön a 4iG-nál

Lejjebb került az árfolyam

Elfogadták a részvényesek a 4iG éves rendes közgyűlésén az informatikai nagyvállalat 2018. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolóit, mérleg és eredménykimutatásait, illetve könyvvizsgálói és az ellenőrző testületek jelentéseit. A társaság három év után először lett nyereséges, csoport szinten nettó 14 milliárd forintos árbevétel mellett, 102 milliós nyereséggel és 842 millió forintos EBITDA-val zárta 2018-as üzleti évet. A közgyűlés döntésének megfelelően a társaság elmúlt évi eredménye után osztalékot nem fizet.A 4iG három leányvállalata - az Axis Rendszerház Kft., a Mensor3D Kft. és a Humansoft Elektronikai Kft. - január 31-én beolvadás útján egyesült az anyavállalattal, így a részvényesek jóváhagyólag elfogadták a beolvadó társaságok vagyonmérlegeit és vagyonleltárait is. A közgyűlés későbbi időpontra halasztotta a vállalat igazgatóságának bővítésére tett javaslatot, így a testület továbbra is a jogszabályi előírásoknak megfelelően, négy fővel folytatja munkáját, az igazgatóság bővítéséről egy későbbi időpontban dönthetnek a 4iG részvényesei.A közgyűlés támogatta és jóváhagyta a társaság által kibocsátott részvénysorozat össznévértékét nem érintő, részvényfelosztásra (split) tett igazgatósági javaslatot is. A döntés értelmében a 4iG a 18 800 000 darab, egyenként 100 forint névértékű, 'A' sorozatú törzsrészvényét 94 000 000 darab 20 forint értékű, 'A' sorozatú törzsrészvénnyé alakítják át. A részvényesek által támogatott határozat és az ahhoz kapcsolódó alapszabály-módosítás eredményeként az ötödölést követően nem változnak a részvényhez kapcsolódó szavazati jogok sem. A split végrehajtásához a közgyűlés csütörtöki döntését követően a 4iG, a Budapesti Értéktőzsde és a KELER közös ütemtervének kidolgozása és annak megvalósítása szükséges.Részvényesi kérdésekre válaszolva Jászai Gellért, a társaság elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a részvényfelaprózástól a 4iG menedzsmentje a forgalom bővülését és a részvények likviditásának javulását várja, mert a splitet követő alacsonyabb árfolyam kereskedhetőbbé, és vonzóbbá teheti a társaság részvényeit a kisbefektetők számára. Az elnök-vezérigazgató emellett megerősítette, hogy a BÉT következő felülvizsgálatán az igazgatóság kezdeményezi majd a társaság részvényeinek prémium kategóriába történő besorolását is.A 4iG árfolyama 7,5 százalékkal került ma lejjebb, a társaság részvényei idén azonban szárnyaltak, a 4ig részvényei idén 177,2 százalékkal kerültek feljebb.