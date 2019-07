Újabb Tescóba települhet be a Media Markt

A GVH a Tesco győri áruháza elektronikai üzletágának átvételét vizsgálta a Media Markt által. A most lezárult eljárásban a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a tranzakció nem jár káros versenyhatásokkal és zöld utat adott a tranzakciónak.Az ügy előzménye, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy korábbi eljárásban már engedélyezte, hogy a Media Markt 9 helyszínen (Budapest, Veszprém, Sopron, Baja, Esztergom, Szekszárd, Dunaújváros, Kaposvár, Tatabánya) üzemeltessen eladótéren belüli, ún. shop-in-shop üzletet a Tesco értékesítési helyszínein.A jelen eljárás részeként készült részletes elemzés szerint a Media Markt piaci részesedése ugyan viszonylag magas a műszaki fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítésének győri piacán, azonban a tranzakció nem változtat ezen jelentősen. Győrben több érdemi versenytárs is jelen van, emellett bizonyos fokú versenyt az online szereplők is támasztanak. A fogyasztók árérzékenyek, és választásukat ár-összehasonlító oldalak segítik. A Media Markt már a tranzakciót megelőzően betelepült a győri Tesco áruházba egy rövid távú bérleti szerződés megkötésével, ami nem járt a helyi fogyasztók számára hátrányos következményekkel (pl. az országosan alkalmazottnál magasabb árakkal). Mindezek figyelembevételével, az összefonódástól nem várhatóak káros versenyhatások.