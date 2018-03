Újabb világcég int búcsút Londonnak, de nem a Brexit miatt

Az egyebek között a Magnum jégkrémeket, Dove szappanokat, Axe dezodorokat és Lipton teákat forgalmazó konszern, a harmadik legnagyobb brit vállalat megtartja londoni központját is, de a rangsorban a rotterdami mögé lépteti vissza.A két önálló jogi személyre, a holland Unilever N.V. és brit Unilever Plc cégekre épülő anyavállalati struktúrát az amerikai Kraft Heinz konszern által indított 143 milliárd dolláros akvizíciós kísérlet után vette felülvizsgálat alá az Unilever. A választás elsősorban azért esett Rotterdamra, mert a holland törvények nagyobb védelmet biztosítanak az ellenséges akvizíciós kísérletekkel szemben.A konszern az új rend szerint négy helyett három divízióra oszlik és ebből kettőnek az irányítását látja el London, a konszern központja azonban Rotterdam lesz. A kozmetikai és higiéniai cikkekkel (Beauty and Personal Care) foglalkozó divízió és a háztartási vegyipari (Home Care) divízió központja Londonban lesz, az élelmiszeripari divízió (Foods and Refreshments) központja pedig Rotterdamban.Az Unilever-részvény jegyzése az új struktúrában is megmarad a londoni, az amszterdami és a New York-i tőzsdéken.A konszern vezérigazgatója Paul Polman hangsúlyozta, hogy a költözés nem függ össze a Brexittel. "A döntés az elkövetkező harminc-negyven évről szól, és nem lehet napi politikai kérdésekkel összefüggésbe hozni" - nyilatkozta egy holland tv-csatornának. Jelezte ugyanakkor, hogy a döntésben nagy szerepe volt osztalékadó tervezett hollandiai eltörlésének is. Közölte: a szervezeti változás nem lesz hatással a 7300 brit és 3100 hollandiai alkalmazott munkahelyére.A holland jobbközép kormány az osztalékadó eltörlésével a nemzetközi nagyvállalatok számára kívánja vonzóbbá tenni az országot. Az adó eltörlése azonban 1,4 milliárd euró bevételtől fosztaná meg a költségvetést és ezért a parlamenti ellenzék heves ellenállásába ütközik.