Újra lecsapott egy kövér ujj, félreütés miatt jött tőzsdei zuhanás

Számtalanszor előfordult már az elmúlt években, hogy egy bróker rosszul viszi be az ügyfele megbízását, és rossz árat vagy mennyiséget ír be, gyakran az eladni vagy megvásárolni kívánt mennyiséget cseréli fel az üzletkötő az árral, ilyenkor pedig alaposan megmozgathatja a kereskedni kívánt instrumentum árfolyamát. A kövér ujj (fat finger) arra utal, hogy rossz billentyűt nyom meg a tranzakciót lebonyolító, amivel igencsak heves turbulenciákat okozhat a tőkepiacokon.Ez történt ezen a héten kedden a Fülöp-szigeteki tőzsdén, amikor a Quality Investment & Securities egyik üzletkötője 95 ezer Cebu Air-részvény eladását vitte be a rendszerbe, amivel 38 százalékkal nyomta le a cég árfolyamát. A befektetési szolgáltató azt közölte, hogy egy másik részvényben szerettek volna eladást végrehajtani, de véletlenül a Cebu Air részvényeiben kötöttek. A tranzakció ráadásul elég szerencsétlen időpontban jött létre, a tőzsdezárás előtt 2 perccel, amikor a tranzakciókat nem lehet törölni a rendszerből.Persze sokan észrevették a remek lehetőséget, és a korábbi árfolyamnál jóval alacsonyabban meg is vették a Quality Investment & Securities által eladásra kínált Cebu Air-részvényeket, miután azonban kiderült, hogy csak elütés miatt zuhant az árfolyam, a vevők sorra jelentették be, hogy természetesen törlik a megbízásaikat. A Quality Investment & Securities bejelentette, hogy azoknak, akik megvásárolták tőlük a Cebu Air papírjait, és nem törik a tranzakciót, rendben eladják az értékpapírokat.A Fülöp-szigeteki tőzsde vizsgálja, hogyan tudnák kiküszöbölni a jövőben a hasonló eseteket.