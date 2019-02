Újra lehet alkoholt inni a legnagyobb orosz légitársaság járatain

Az orosz hírügynökség, a TASS információi szerint a mai naptól visszakerül az alkohol az Aeroflot azon járatok kínálatára is, amelyeken 2010-ben tilalmat vezetett be. Lesz sör a 6 órás utakon és számos 3 órás út kínálatába bekerül a bor.2008-ben egy részeg utas megpróbálta átvenni az irányítást egy gép felett a Kalinyingrád-Moszkva járaton, de a személyzet és az utasok közös erővel le tudták szerelni és bezárták a mosdóba. 2010 februárjában az Aeroflot úgy döntött, hogy leállítja az alkohol árusítását a havannai, a moszkvai, a bangkoki és a sanghaji járatai turistaosztályáról. Akkor azzal indokolta a légitársaság, hogy ezeken az útvonalakon a legrosszabb az utasok viselkedése az alkohol miatt. Az alkoholos italok ingyenességét már egyébként jóval korábban, 2006-ban felfüggesztette a légitársaság.Az Aeroflotnál volt már többször is probléma az alkoholból, nem csak utasok, de a személyzet részéről is. 2008 szeptemberében például egy részeg pilóta miatt lezuhant egy gépe Szibériában, decemberben pedig amiatt késett a Moszkva-New York-járata, mert több mint 100 utas nem volt hajlandó felszállni egy gépre, mert úgy látták, hogy részeg a pilóta. (A személyzetet lecserélték, de a légitársaság azt állította, hogy letesztelték a pilótákat, ami nem mutatta ki alkohol nyomait.)