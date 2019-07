Csalódást keltő számok a Daimlertől, nagyot esett az árfolyam 2019.07.12 09:30

A tengerentúli tőzsdék csütörtöki csúcsdöntései után Ázsiában mérsékelt emelkedés jegyében telt a pénteki kereskedés második fele, míg az irányadó európai részvényindexek felemásan teljesítenek ma reggel. A DAX index 0,1 százalékos eséssel vágott neki a pénteki kereskedésnek, a hangulatra a Daimler előzetes második negyedéves számai vetettek árnyékot, miután a német autógyártó közzététele szerint a társaság üzemi szinten 1,6 milliárd eurós veszteségről számolt be, szemben az elemzők által várt 2,2 milliárd eurós pozitív eredménnyel, és a korábbi év hasonló időszakának 2,6 milliárd eurós profitjával szemben. A gyenge második negyedéves számok mellett a menedzsment az egész éves céljait is lefelé módosította, és a tavalyi 11 milliárd eurós EBIT-nél jóval alacsonyabb operatív eredményre számítanak. A bejelentés után a Daimler részvényei 4,2 százalékot estek ma reggel, mindemellett a német autógyártók részvényei is gyengélkednek, a Volkswagen és a BMW árfolyama egyaránt 1 százalékkal került ma lejjebb.