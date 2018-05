Nagyon jó év lehet 2018 a cégfelvásárlási piacon

Ami a felvásárlások szektorok közötti megoszlását illeti, az adatokból jól látható, hogy a technológiai cégek iránti kereslet a válság után először - 2015-ben - a pénzügyi szférában ugrott meg, tavaly pedig nagyon belehúzott a kereskedelem és az ipar is, előbbinél háromszorosára, utóbbinál kétszeresére növekedett az éven belül tech cégekbe invesztált összeg.

Jó év lehet 2018 a cégfelvásárlási piacon, hiszen a tranzakciók értéke idén már az első negyedévben meghaladta az ezer milliárd dollárt, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 749 milliárd dollár értékű tranzakciót zártak le. A KPMG elemzése szerint az eredmény részben annak eredménye, hogy alaposan - mintegy 30 százalékkal 124 millió dollárra - emelkedett az egy adásvétel során gazdát cserélő cégérték. A társaságok, vagy eszközeik iránt mutatkozó kereslet továbbra is magas maradhat, mivel az alacsony kamatok, a magas profitok, vagyis a kihelyezhető pénz bősége növeli a vállalatok és befektetési alapok étvágyát, az emelkedő árak pedig javítják a tulajdonosok eladási hajlandóságát.Ami a határokon átívelő tranzakciókat illeti, az elemzők a világban felsejlő geopolitikai kockázatok ellenére is optimisták, mert a jó vállalatok erőteljes potenciális növekedést ígérnek, bárhol is dolgozzanak. Az ilyen tranzakciók száma az összes felvásárlások között hosszú évek óta 20 és 25 százalék között ingadozik, de az elemzés most további elmozdulást vár a magasabb érték felé.A pénzbőség, és a javuló vállalati profitok a magyar piacon is a tranzakciók számának és értékének emelkedését vetítik előre.szerint a Telenor eladásával feltehetőleg máris megdőlt a legnagyobb értékesített magyar cég rekordja, bár a tranzakcióban a társaság egész régiós érdekeltsége cserélt gazdát, és ezen belül nem nevesítették, hogy milyen értéket tulajdonítottak a magyar leányvállalatnak. Ennek ellenére jó esély van rá, hogy idén megdőljön az egész éves magyar cégfelvásárlási rekord is, hiszen további nagyértékű tranzakciók vannak kilátásban.A magyar piacot az elmúlt években egyértelműen azok a tranzakciók uralták, amelynek mindkét oldalán magyar résztvevők álltak.