Vallott a korábbi alkalmazott - Elon Musk állhat a Bitcoin mögött

Elon Musk=Satoshi Nakamoto

Mi szól mellette?

Technikai képességek : a bitcoin protokollt olyan írta, aki hatalmas tapasztalattal rendelkezik a C++ progamozási nyelvben, amelyre egyébként a SpaceX is erősen támaszkodik. Mindemellett Musk Hyperloop projektjének a leírása is arra enged következtetni, hogy Musk mély tudással rendelkezik a kriptográfia terén.

: A Bitcoin koncepcióját 2008-ban tették közzé, ami gyakorlatilag egy reakció volt arra, hogy pénzügyi válság következtében mennyire megnövekedett a bizalmatlanság a hagyományos bankrendszerrel szemben. Musknak nincs szüksége pénzre: Satoshi állítólag 1 millió bitcoinnal rendelkezik, ami mostani árfolyamon több mint 9 milliárd dollárt jelent. Azonban ez még mindig csak a fele Elon Musk vagyonának.

Ellene?

2008 Musk legrosszabb éve volt : Musk már többször említette, hogy 2008 az egyik legnehezebb év volt az életében, mind üzletileg, mind magánéletileg, így felmerül a kérdés, hogy egyáltalán lett volna kapacitása a Bitcoinnal foglalkozni.

Meglehetősen érdekes a sztori, és persze minden elképzelhető - főleg Musk esetében- azonban elég valószínűtlen, hogy Musk állna a szuperpénz mögött. Egyébként persze több feltételezés is született már, hogy ki felelős a Bitcoinért, pletykáltak már arról, hogy a titokzatos Nakamoto Martti Malmi, az a finn fejlesztő, aki a kezdetektől köthető volt a bitcoin csapatához, vagy épp Michael Clear, egy kriptográfiát hallgató diák a dublini Trinity College-ben, míg mások szerint nem is egy személy, hanem Nakamoto egy egész programozó csapatot takar.

Ha számba vesszük Elon Musk összes projektjét, szinte már-már olyan érzésünk lehet, hogy a Tesla vezérének nem 24, de 23124 órából áll egy nap. Épp bemutatták a Tesla elektromos kamionját, nemrégiben megismerhettük a SpaceX Marshódító tervét, miközben egyre közelebb kerül a Hyperloop megépítéséhez is. Mindezek fényében nem csoda, hogy Musk rengeteg pletyka forrása, így talán nem is olyan meglepő, hogy most épp az egyik legnagyobb megoldatlan rejtély, Satoshi Nakamoto kapcsán is szóba hozták az üzletembert, ugyanis egyik volt alkalmazottja szerint a Bitcoin kitalálója nem más, mint maga Elon Musk.