Valóra vált a kávékirály álma

Megvalósul a Starbucks korábbi vezérének álma, miután a világ legnagyobb kávézólánca pénteken Milánóban nyitja meg prémium kávézóját, és a bár a cég világszerte 78 országban van jelen, a milánói egység lesz a Starbucks első üzlete Olaszországban, amelyre 35 évvel azután kerül majd sor, hogy a vállalat nyugalmazott elnöke, Howard Schultz olaszországi látogatása során szerzett tapasztalatait felhasználva megalapította a saját kávézóláncát, a Starbucksot.A milánói Starbucks azonban különleges lesz, mivel a gyorsabb kiszolgálás helyett az ügyfélélmény kerül majd a középpontba, a márványpultokkal határolt üzlet saját kávépörkölő egységgel rendelkezik, a vásárlók a kávék mellett koktélok és pizzák széles kínálatából válogathatnak majd. A prémium érzés azonban az árakban is tükröződik majd, egy espresso 1,80 euróba (589 forint) kerül majd, ami közel kétszerese annak, amennyibe egy olasz kávé kerül, átlagosan.A Starbucks kiskereskedelmi egységeiért felelős vezetője szerint a milánói üzlet exkluzív helyszíne és a prémium hangulat megmutatkozik az árakban is, ennél visszafogottabban nyilatkozott korábban a társaság nyugalmazott elnöke, miután Howard Schultz szerint a cég az eddig megszerzett tapasztalatainak birtokában tisztelettel közelít majd az olasz piachoz.A társaság korábban Sanghajban és Seattle-ben nyitott a milánói egységhez hasonló prémium kávézót, amelynek különlegessége, hogy a vásárlók több mint 100 különböző kávékészítési mód közül választhatnak, továbbá részletesen nyomon követhetik a kávépörkölés és a főzés fázisait is. A Starbucks mindemellett hagyományos kávézókkal is az olasz piacra lép majd, a vállalat olasz partnerével közösen idén négy kávézó megnyitását tervezi.