Változásokat hozott az új év a villanyszámlában

A szakminiszter közel négy százalékkal megemelte a lakossági szolgáltatók által a nagykereskedő MVM-nek fizetendő áramárat is. Vagyis a zömmel külföldi tulajdonú szolgáltatók megemelt bevétele lényegében csak átfut rajtuk, így a napilap számításai szerint az állami áramcsoport közel hatmilliárd forint extra bevételhez juthat. A lap szerint a lépés nem független attól, hogy Mészáros Lőrinc jelenleg szerez irányító befolyást Magyarország második legfontosabb erőművében, az áramát az MVM-nek eladó Mátraiban.Ugyanakkor módosul a lakossági gázár belső szerkezete is. Bár a háztartások a nemzetközi gázárak zuhanása dacára három éve ugyanannyit fizetnek, mostantól az MVM mint gáznagykereskedő egy százalékkal kevesebbet kap érte. Ez a mintegy kétmilliárdos többlet az állami kiskereskedőnél marad. Mivel a lakossági gáznagykereskedelmi tarifa központi csökkentése a nemzetközi - vagy épp orosz - gázár esésére is utalhat, a lakossági díj szinten tartása a lap szerint nagyon nehezen indokolható.