Változathat javadalmazási politikáján a Duna House

A Duna House tegnap bejelentette , hogy a társaság december 18-án rendkívüli közgyűlést tart, ahol a részvényesek dönthetnek munkavállalói résztulajdonosi program és a javadalmazási politika módosításáról, és felhatalmazhatják a Duna House igazgatóságát saját részvény vásárlására.A társaság bejelentését a Concorde gyorskommentárban értékelte , a Concorde elemzői kiemelik, hogy a Duna House munkatársai közvetett béremelésként a havi fizetésük mellé részvényeket is kaphatnak majd, összesen 25 millió forint értékben, míg a társaság menedzsment részvényopciós programjának újabb körét indítaná el 2019 és 2021 között, 120 millió forint értékben.A Concorde elemzői kedvezően értékelték a bejelentést, a Concorde szerint a menedzsment a jelenlegi áron alulértékteltnek tarthatja a társaság részvényeit, míg a bejelentés a Concorde elemzői szerint pótlólagos keresletet generálhat a piacon a cég részvényei irányt, mivel a bejelentett program nagyjából 38 000 részvényt foglal magában, ami megközelítőleg az átlagos napi forgalom harminc-negyvenszerese. A Concorde elemzői ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy a közvetett béremelés elhanyagolható mértékben rontja a társaság marzsát.A Duna House a hétfői piaczárás után tette közzé legfrissebb számait , a társaság kétszámjegyű árbevétel- és profitnövekedésről számolt be a harmadik negyedévben, míg a menedzsment felfelé módosította az idei évre vonatkozó profitvárakozásait. A Duna House gyorsjelentését összességében kedvezőn értékelték a Concorde elemzői, a részvényt továbbra is vételre ajánlják, míg a társaság célárfolyama egyelőre felülvizsgálat alatt áll a Concorde-nál.