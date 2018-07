Van nagyobb baja annál a Ryanairnek, mint hogy rendszeresen nem szállítja el a magyar utasok csomagjait

Az elmúlt hetekben rendszeresen szerepelt a hírekben a Ryanair, a fapados légitársaságnál sztrájk miatt több száz járatot töröltek, a magyar utasok idegeit pedig az borzolta, hogy két héten belül kétszer fordult elő, hogy nem szállították el az utasok csomagjait az utasokkal együtt a Kanári-szigetekre.Most újabb rossz hír érkezett a Ryanairtől, a cég profitja ötödével csökkent a júniussal végződő pénzügyi első negyedévben, amiért a jegyárak csökkenése és az üzemanyag- és bérköltségek emelkedése felelős, de a cég vezérigazgatója, Michael O'Leary a futball világbajnokságot is okolta a vártnál gyengébb forgalomért és az alacsonyabb jegyárakért.Ráadásul a cég arra figyelmeztet, hogy a kiemelten fontos nyári időszakban a vártnál alacsonyabbak lesznek az átlagos jegyárak, ami három dolognak tudható be: egyrészt erős a verseny, másrészt idén szokatlanul meleg az időjárás nyáron Észak-Európában, ezért az észak-európaiak kevesebbet utaznak, a harmadik tényező pedig az, hogy a sorozatos sztrájkok miatt nagy a bizonytalanság. A cég vezérigazgatója elmondta, az átlagos jegyár csupán 1 százalékkal csökkenhet a második negyedévben.O'Leary arról is beszélt, hogy bár folyamatosan tárgyalnak a szakszervezetekkel, a nyári utazási időszakban további sztrájkokra számítanak. A légitársaság a sztrájkokra úgy reagál, hogy gépeket csoportosít át egyik piacáról a másikra. A vezérigazgató azt mondta, nem engedheti meg a Ryanair, hogy a pilóták egy kis csoportja miatt törölni kelljen járatokat.A most közzétett 319 millió eurós negyedéves profit egyébként megfelelt a menedzsment várakozásának, és meghaladta a 305 millió eurós elemzői várakozást. A Ryanair megerősítette korábban közzétett egész éves várakozását, a cég menedzsmentje 1,25-1,35 milliárd euró adózott eredményre számít a tavalyi 1,45 milliárd euró után. Egyébként nem általános, hogy a fapadosoknak rosszul menne mostanában, az erős verseny és az emelkedő üzemanyagárak ellenére az EasyJet és a Norwegian Air Shuttle is emelkedő profitról számolt be, az EasyJet profitja 45 százalékkal emelkedhet idén.A Ryanair árfolyama az elmúlt egy évben közel 18 százalékot esett.

A rossz hírekre ma már közel 6 százalékot esett a Ryanair árfolyama, ezzel az elmúlt egy évben már 22 százalék a mínusz.