Van remény a csaló dízeles autótulajdonosoknak, de ki fizeti ki a 800 ezres átalakítást?

Eddig arról beszéltek a szakértők, hogy nem lehetséges átalakítani a VW-csoport csaló dízeles autóit, maga a konszern is elzárkózott a fizikai átalakítástól, a szoftvereket azonban a legtöbb esetben módosították (igaz, nem mindenhol sikerült tökéletesen).Az FAZ azonban úgy tudja , hogy a VW már több autót is sikeresen átalakított, ennek az eredménye pedig az lett, hogy a módosított hardverű autók a korábbinál jóval kevesebb károsanyagot bocsátanak ki. Persze ez nem jelenti azt, hogy egy Euro 5-ös autó a módosítást követően megfelel a jóval szigorúbb Euro 6-os szabályoknak, de jóval tisztább lesz a motor.Az átalakítás során többek között új katalizátort építenek be az autóba, már amelyikbe ez lehetséges, hiszen több modellben egyszerűen nincs hely az átalakításokra, amiket követően az autók károsanyag-kibocsátása alaposan csökken, főleg a nitrogén-oxidok kibocsátása esik vissza.A probléma csak az, hogy az átalakítás költsége autónként 2500 euró, vagyis közel 770 ezer forint, egyelőre nem világos, ki viselné az esetleges átalakítások költségét.