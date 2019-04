1,5 milliárdos adózott eredmény a Sziget csoportnál

Marad a karszalagos fizetés

A korábban elindított növekedési stratégiát követve a tavalyihoz képest fél milliárd forinttal megnövelték a fő fellépőkre szánt összeget, ennek köszönhetően a hét napos rendezvényre kilenc headliner kategóriás előadót (Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone) hoznak el - tette hozzá Kádár. Ráadásul három fellépő díja is meghaladja az eddigi csúcstartóét.A szervezők szerint nagy az érdeklődés az idei rendezvényre, arra számítanak, hogy 2019-ben is tudják hozni a tavalyi látogatói csúcsot. Augusztus 7-ére elfogytak a napijegyek, de kapható még olyan bérlet, amivel Ed Sheeran koncertjét is meg lehet nézni.Idén szintén a belépésre jogosító karszalaggal (és PayPass-os bankkártyával, okostelefonnal) is lehet fizetni a Szigeten, az ígéretek szerint még kényelmesebb lesz az applikációról történő fizetőszalag-feltöltést.A 2019-es év újdonsága, hogy létrehoznak egy GDPR-kompatibilis fesztivál fiókot, amit az egész rendezvény alatt használhat a látogató a digitális szolgáltatásoknál, így kevesebb sorban állásra számítanak a szervezők (a pénzfeltöltésnél, online vásárlásnál).Folytatódnak a zöld projektek is: az újrahasználható poharakat egy közeli helyszínen fogják elmosni, megszüntetik a műanyag a szívószálak használatát (tavaly 600 ezerrel kevesebb szívószál fogyott 2017-hez képest), és a műanyag evőeszközöket, tányérokat is teljesen kivezetik. Ezen kívül figyelmeztetik a szigetlakókat a víztakarékos zuhanyzásra, valamint 50 ezer Zseb-hamutartót is kiosztanak.