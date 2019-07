Véget ért a rekorddöntés időszaka az Amazonnál

Közel 20 százalékkal ugrott meg az április-júniusi negyedévben az Amazon bevétele, 63,4 milliárd dollárra rúgott, ami az elemzői várakozásoknál valamivel magasabb, a konszenzus szerint ugyanis 62,52 milliárd dollárt vártak a piacok. A cloud szolgáltatások a bevételek 13 százalékát adták, 8,38 milliárd dollárra rúgtak, ami viszont 100 millió dollárral elmaradt a piaci várakozásoktól.

A költekezés újra felpörgött az Amazonnál, ezért most nem tudott újabb csúcsra emelkedni a profit. Az elmúlt három negyedévben folyamatosan rekordot döntött a nettó eredmény a cégnél, most azonban negyedév/negyedév alapon csökkent a nyereség és az elemzői várakozásokat is alulmúlta. 2,6 milliárd dolláros nettó eredményt könyvelt el az Amazon, ami részvényenként 5,22 dollárnak felel meg. A piaci várakozás 5,56 dollár volt.

Az Amazon már az első negyedéves gyorsjelentése után figyelmeztetett, hogy ismét meg fog ugrani a költekezés, mert százmillió dollárokat fordít majd arra, hogy a Prime-előfizetők számára egy napra csökkentse a kiszállítás idejét. Az Amazon pénzügyi igazgatójának közlése szerint ez volt az a tétel, ami a vártnál magasabb lett. A harmadik negyedévben pedig még többet fordít majd rá.A harmadik negyedévre 66 és 70 milliárd dollár közötti bevételt vár az Amazon, a működési eredmény pedig 2,1 és 3,1 milliárd dollár között lehet, ami jóval alacsonyabb mint az egy évvel ezelőtti, amikor 3,7 milliárd dollár volt a nyeresége a működési eredmény szintjén.A negyedéves eredményekre kis eséssel reagált az árfolyam, 1,6 százalékkal került lejjebb a papír a zárás utáni kereskedésben.