Pirosat kaptak az európai tőzsdék 2019.02.14 18:55

A meghatározó európai tőzsdeindexek többnyire gyengüléssel zártak csütörtökön. A londoni FTSE100 index 1 tized százalékkal ugyan emelkedni tudott, de a frankfurti DAX (-0,7%) és a párizsi CAC40 (-0,2%) egyaránt gyengültek. Az egyes részvények között kiemelhető a közel 3 százalékkal erősödő Airbus-papír, amely a társaság vártnál kedvezőbb negyedik negyedéves gyorsjelentésének megjelenését követően kezdett jelentős emelkedésbe.

Az olaj folytatta idei jó teljesítményét, a Brent árfolyama közel háromhónapos csúcsra emelkedett.

A tengerentúliakhoz hasonlóan az európai parketteken is a csalódást keltő amerikai decemberi kiskereskedelmi adat telepedett rá a befektetői hangulatra. A gyenge adat részben a kedvező gyorsjenetések pozitív hatását is kioltotta, ahogyan a vártnál erőteljesebb kínai külkereskedelmi adatét is.

A piaci szereplők figyelme azonban részben továbbra is az amerikai-kínai kereskedelmi egyeztetésekre irányul. A hét elején indult új fordulót mindkét fél bizakodással várta, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke pedig szerdán úgy fogalmazott, a tárgyalások "nagyon jól haladnak". A tárgyalások határideje március 1., vagyis jelen állás szerint addig kellene kompromisszumos megoldást találniuk a feleknek a vitás kérdésekre.