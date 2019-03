Végre egy jó árú elektromos SUV

2 év. Ennyi idő kellett egy kínai startupnak ahhoz, hogy a nulláról indulva saját autógyárat húzzon fel és a prototípustól egy sorozatgyártásra érett modellig jusson el, amit a Genfi Autószalonon már a nagyközönségnek is megmutatott. Az Aiways nevű kínai vállalat azt tervezi, hogy jövőre már Európában is elkezdi értékesíteni új modelljét, a nem túl fantáziadús U5 nevű autót, ami a mostani divatnak megfelelően természetesen egy SUV.

Fotó: Aiways

Az autó külső és belső dizájnja modern, de összességében inkább visszafogottnak mondható, látszik rajta, hogy a globális piacra tervezték, túlságosan megosztó részleteket sem kívül, sem belül nem találhatunk rajta, ami inkább előnynek mondható, ha Európában is sikert akar elérni az Aiways.

Fotó: Aiways

Az autó mérete nagyjából egy X3-as BMW-ének felel meg, hossza 468, magassága 168, szélessége pedig 188 centiméter. Ahhoz, hogy tágas legyen a beltér, sokat hozzátesz a 280 centiméteres tengelytáv.

Fotó: Aiways

A műszerfalat két nagy kijelző uralja, egy a középkonzol felett, egy három részre tagolt/hajtott pedig a kormány mögött. A képek és az első üléspróbák alapján a beltér kifejezetten jó minőségű, persze ez alapján az összeszerelés minőségéről semmilyen következtetést nem lehet levonni, úgyhogy kíváncsian várjuk az első teszteket.

Fotó: Aiways

A cég szerint a biztonságra sem lehet majd panasz, a kaszni 38 százalékát merev fémek alkotják. Az U5-ös modell megbízhatóságát állítólag 3,5 millió megtett kilométeren tesztelték.

Fotó: Aiways

Természetesen a fontosabb vezetői segédrendszerek mind benne vannak az autóban, adaptív sebességszabályozás közlekedési torlódás asszisztenssel, parkolás asszisztens stb., de biometrikus azonosítást is tud az autó.

Fotó: Aiways

Egy elektromos autónál kritikus kérdés a hatótáv, papíron megnyugtatóak a számok: a 63 kWh-s akkumulátorral és 140 kW-os, 315 Nm maximális nyomatékú motorral felszerelt autó hatótávja egy feltöltéssel 460 kilométer (NEDC), ráadásul az akkumulátorcsomag saját klimatizálással is rendelkezik, amivel nagy hidegben is közel 300 kilométeres hatótáv érhető el. Gyorstöltővel 40 perc alatt lehet feltölteni az akkumulátort 80 százalékra. Egy speciális, mesterséges intelligenciát is alkalmazó akksicsomaggal további 100 kilométerrel toldható meg a hatótáv.

Fotó: Aiways

Ami igazán érdekessé teszi az autót, hogy ha tényleg valósak a cég által hirdetett paraméterei, és a minőség is stimmel, akkor kifejezetten vonzó, a versenytársakénál pedig jóval alacsonyabb áron kínálják majd az U5-öst. Az SUV 30 ezer euróba, vagyis nagyjából 9,5 millió forintba kerülhet, ennyi pénzért nem nagy SUV-kat, hanem esetleg csak kis elektromos kompaktokat lehet kapni, ráadásul lízingelni is lehet majd az autókat.És hogy mitől ilyen olcsó az U5? A cég azt állítja, hogy egyrészt azért, mert ahol lehet, teljesen automatizálták a gyártást, az értékesítés pedig a drágán működtethető autószalonok helyett online történik, a potenciális vásárlóknak próbavezetést partnercégek szervezik majd, hasonlóan oldják meg majd a szervizelést is, ha probléma van valamelyik Aiways autóval, akkor bármelyik (vélhetően elektromos autókra szakosodott) szervizbe el lehet majd vinni az autót, a szükséges alkatrészeket pedig az Aiways partnereiből álló hálózat valamelyik tagja szállítja majd ki a szervizbe. Az Aiways mindent megtesz azért, hogy a gyártást követően minél gyorsabban a vevőkhöz kerüljenek az autói, a tervek szerint vonattal szállítják majd a kész SUV-t Kínából Európába, mivel így a tengeri úthoz képest 3 héttel csökken a szállítási idő. Jelenleg évente 150 ezer darabos az Aiways kapacitása, ez két év múlva a duplájára emelkedhet. Az autóra egyébként már elindult az előrendelés, a világ bármely tájáról megrendelhető az autó, de az U5-öst egyelőre csak Németországban szállítják ki (ingyenesen), később más országokban is elérhető lesz a modell.A végére már csak egy kérdés marad: a versenytársakénál alacsonyabb árral rá lehet venni a potenciális vevőket, hogy egy noname, értékesítői és szervizhálózattal sem rendelkező startuptól vegyenek autókat? Lehet, hogy igen, mindenesetre ha be is jön az Aiways számítása, kis volumene miatt akkor sem fogja felforgatni a piacot.