Új csúcson az Amazon, a Tesla viszont elhasalt 2018.07.16 21:12

A Dow 8 pontos mínuszban tartózkodik, az S&P 500 0,2, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot esett.

A technológiai papírok gyengélkedése alól kivételt jelent az Amazon, a részvények új történelmi csúcsra emelkedtek ma. Az amerikai e-kereskedelmi óriásnál ma kezdődött a "Prime Day", amikor is a vásárlók hatalmas akciókat foghatnak ki 36 órán keresztül. Tavaly ezen a napon 60 százalékkal nőttek az Amazon értékesítései.

A Tesla ma a leggyengébben teljesítő papír a Nasdaq 100 indexben, több mint 3 százalékot estek Elon Musk cégének részvényei.

Javában tart az amerikai jelentési szezon, ma a Bank of America tette közzé a második negyedéves számait. Bevétel és egy részvényre jutó nyereség soron is felülmúlta a Reuters konszenzusában szereplő elemzői várakozásokat a Bank of America, amely 22,6 milliárd dolláros bevételről és 63 centes EPS-ről adott számot a második negyedévre vonatkozóan. A bank részvényei 4 százalékot emelkedtek a mai kereskedésben.