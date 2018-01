Vennél kriptomacskát? Csak 80 millióba kerül

Minden új technológiának megvolt a maga játéka, amely segítette abban, hogy szélesebb körben is elterjedjen. A Facebooknak ott van a FarmVille, az okostelefonoknak az Angry Birds, a blockchain első nagy játéka pedig nagyon úgy tűnik, hogy a CryptoKittes lett.

Kriptomacskák - Fotó: CryptoKitties.com

A macskák adatait a blokklánc tárolja, amely egyfajta DNS-ként szolgál, ami meghatározza, hogy hogyan is fog kinézni a tenyésztett kiscica, amely a szülei jellemvonásaival fog rendelkezni (drága macskának drága kiscicája lesz). Persze azért lehetnek meglepetések, vagy épp csalódások a jellegzetességek terén.

A macskák gyakorlatilag tokenekként szolgálnak, melyeket egy ethereum blokklánc alapú platformon lehet gyűjteni, tenyészteni, illetve különböző tulajdonságokkal felszerelni (cattributes). Az ethereum blokklánca szolgáltatja a platformot, amely segíti az adás-vételekhez kapcsolódó azonnali fizetések rendszerét, így a virtuális macskák világában egyetlen fizetőeszköz van jelen, mégpedig az ether.Csupán egy limitált számú -nagy értékű- első generációs macskát hoztak létre a 4 milliárd lehetséges tulajdonság-kombináció közül, amit a fejlesztő csapat határozott meg a kezdetekben (háttér színe, bunda típusa stb).Egyébként akit érdekelne a dolog, és akar szerezni egy méregdrága virtuális macskát (oké, pár dollárért is lehet már kapni), akkor kezdetekben vennie kell kis ethert, amelyet aztán a MetaMask kriptopénz tárcában kell elhelyeznie. (Ez tulajdonképpen egy chrome böngésző bővítmény, amelyen keresztül több decentarlizált applikáció is futtatható). Ezután a CryptoKitties oldalán kell egy új fiókot létrehozni, ahol a MetaMask segítségével az etherért cserébe lehet cicákat vásárolni.

Kriptomacskák - Fotó: CryptoKitties.com

Mióta a CryptoKittiket bemutatták, bő egy hónap alatt közel 200 ezer ember csatlakozott az oldalhoz, és körülbelül 25 millió dollárnyi ethert költöttek macskákra, míg a legdrágábbak 100 ezer dollár fölötti összegekért cseréltek gazdát (a legdrágább 250 etherért , azaz mai értéken számolva közel 310 ezer dollárért kelt el).Ami durva a dologban, hogy nem csak a gyűjtők, de profit reményében a traderek is rávetették magukat a virtuális macskákra, az ETH Gas Station adatai alapján december elején az ethereum blokkláncán lezajló tranzakciók 11 százaléka (!) a CryptoKittiesen keresztül zajlott, de még a hónap vége fele is ez a szám 5 százalék körül volt, ami jelentős torlódást is okozott az ethereum hálózatában.

Kép forrása: ETH gas station

Kontextusba helyezve az ether blokkláncán december közepén a napi forgalom körülbelül 5 milliárd dollárt volt, aminek a 11 százaléka 550 millió, de még 5 százaléka is 250 millió dollárnak felelt meg. És persze még nincs vége az őrületnek, a vancouveri székhelyű vállalat bejelentette, hogy új funkciókkal fogják ellátni az applikációt, így készüljünk fel a macska szépségversenyekre, illetve hamarosan akár kutyákat is elkezdhetünk gyűjteni.

Kép forrása: theatlas.com