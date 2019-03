Venni kell az indiai részvényeket a Goldman Sachs szerint

A JP Morgan szerint a jelentős feltörekvő piaci gazdaságok közül India rendelkezik a legjobb növekedési lehetőségekkel, az indiai gazdaság kilátásaival kapcsolatban a Goldman Sachs is optimista, a bankház szakértői hétfői elemzésükben felülsúlyozásra módosították az indiai részvényekre vonatkozó ajánlásukat.A JP Morgan ázsiai piacokért felelős szakértője a CNBC-nek kiemelte, hogy összességében optimista az indiai növekedési kilátásaival kapcsolatban, James Sullivan szerint a piaci várakozások az indiai vállalati eredmények esetében megközelítőleg 20 százalékos növekedést vetítenek előre, míg a JP Morgan 15 százalékos bővülésre számít.A társaság szakértője szerint rövid távon az áprilisban és májusban tartandó indiai választások jelenthetik a kritikus pontot, azonban Sullivan kiemelte, hogy az indiai piacok a volatilis választási környezetben is meglehetősen erős teljesítményt nyújtottak a múltban.A Goldman Sachs is optimista, a bankház hétfői elemzésében kiemelte, hogy az indiai részvények januári és februári alulteljesítése után a társaság szakértői ismét felülsúlyozásra módosították az indiai részvényeket, amit a Goldman a stabil indiai kormányzattal kapcsolatos piaci várakozásokkal, a kedvező vállalati gyorsjelentésekkel és a külföldi befektetők növekvő érdeklődésével indokolt.A Goldman Sachs kiemelte, hogy az indiai Nifty 50 index az elmúlt hónap során 8 százalékkal került feljebb, és a vállalati eredmények esetében várt 16 százalékos növekedéssel párhuzamosan a bankház arra számít, hogy Nifty 50 index tizenkét hónapon belül 12 500 pontig emelkedhet, ami közel 9 százalékkal magasabb az index hétfői záróáránál.