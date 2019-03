Versenytársat kap a Netlifx, új szolgáltatással erősít az Apple

Az Apple március 25-én jelentheti be streaming TV és video szolgáltatását is, a Reutersnek korábban nyilatkozó források szerint a társaság idén áprilisra tervezte a streaming TV szolgáltatásainak elindítását, bár az Apple által hétfőn a média számára kiküldött meghívó nem tartalmazott pontos részleteket a március 25-i eseménnyel kapcsolatban.A Reuters korábbi értesülései szerint az Apple új szolgáltatása a saját előállítású tartalom mellett külső tartalomszolgáltatók termékeit is magában foglalhatja majd és az Apple többek között a CBS és a Viacom fizetős termékeit is a saját szolgáltatásába integrálva kínálhatja majd.Az Apple által várhatóan globálisan elindított streaming TV szolgáltatás olyan cégek termékeivel versenyez majd a piacon, mint a Netflix vagy az Amazon Prime Video. A Reuters szerint az Apple mindemellett az HBO-val is tárgyalásokat folytat, hogy azt a saját szolgáltatásában is kínálhassa majd.Bár elképzelhető, hogy az Apple az iPad mellett ebben a hónapban frissíti az Apple TV eszközeit is, azonban a március 25-i esemény valószínűleg az első olyan alkalom, amikor a bemutató középpontjában várhatóan nem egy kézzelfogható Apple termék áll majd.