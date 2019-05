Összességében elmondható, hogy jó a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX értéke 0,2 százalékot emelkedett a csütörtöki záráshoz képest. A befektetők a Richter kivételével az össze magyar blue chipet veszik, a gyógyszergyártó árfolyama viszont már 5 százalékot esett azt követően, hogy közzétett első negyedéves beszámolóját. A Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékot, a Mol árfolyama 1,8 százalékot, míg az OTP árfolyama közel 2,1 százalékot erősödött. Utóbbi vállalat jó szereplésében az is fontos szerepet játszik, hogy a közzétett első negyedéves beszámolójából kiderült: nagyot nőtt bevétele és profitja egy év alatt.

Erősödik az OTP - Esik a Richter 2019.05.10 09:10

Szerény erősödéssel kezdődött a pénteki kereskedést, a BUX értéke 0,2 százalékot emelkedett a csütörtöki záráshoz képest. A befektetők a Richter kivételével az össze magyar blue chipet veszik, a gyógyszergyártó árfolyama viszont 2,1 százalékot esett azt követően, hogy közzétett első negyedéves beszámolóját. A Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékot, a Mol árfolyama 0,7 százalékot, míg az OTP árfolyama közel 1 százalékot erősödött. Utóbbi vállalat jó szereplésében az is fontos szerepet játszhat, hogy a közzétett első negyedéves beszámolójából kiderült: nagyot nőtt bevétele és profitja egy év alatt. Ez nem véletlen, most már a nemrég megvett bolgár Expressbank számai is benne vannak a bankcsoport kimutatásaiban, részben ennek köszönhető, hogy a bevételek 16, a profit pedig 12 százalékkal nőtt az első negyedévben. De nem csak a bolgár bankra érdemes figyelni, idén az ukrán OTP rekordprofitot ért el, egyre nagyobb a hozzájárulása a csoport eredményéhez. Összességében a várakozásoknál jobban teljesített a bank az első negyedévben.