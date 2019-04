Veszteséges lett a Lufthansa

A Lufthansa a működési eredmény szintjén 336 millió eurós veszteséggel zárta a január-márciusi negyedévet, ami jóval nagyobb veszteség, mint amire a piacok számítottak, a Thomson Reuters elemzői konszenzusa szerint ugyanis 77 millió eurós veszteséget vártak a piacok. És bár az első negyedév általában szezonálisan nem a legerősebb a légitársaságoknak, az előző év azonos időszakában mégis sikerült 52 millió eurós működési eredményt elkönyvelni.Most az üzemanyagköltségek emelkedésével küzd a légitársaság, az üzemanyagköltség 202 millió euróval nőtt - áll a cég közleményében. Közben a túlzott kapacitások miatt a jegyárak csökkennek, különösen a Lufthansa-csoportba tartozó Swissnél, az Austrian Airlinesnál és az Eurowings diszkont légitársaságnál.Ezek a negatív tényezők az összes légitársaságra hatnak, és nem a Lufthansa volt az egyetlen, amely profit warningot tett közzé, az easyJet két héttel ezelőtt közölte, hogy a március végén zárult félévben 275 millió fontos vesztesége lehetett. Ezek mellett a Brexit is egy fokozott bizonytalansági tényezőt jelent, ami miatt az utazók várnak a repülőjegy-foglalásokkal.A nehezebbre forduló piaci környezet áldozatokat is követel, legutóbb az izlandi WOW Air jelentette be, hogy felfüggeszti működését. A közelmúltban ment csődbe a Flybmi, a Germania, a Primera Air és a Cobalt.A Lufthansa április 30-án publikálja az első negyedéves gyorsjelentését, amikor a negyedév részletesebb adatait is megtudhatjuk. Jelenleg a Lufthansa menedzsmentje a második negyedévre a bevételek fellendülését várja és 6,5-8,0 százalék közötti működési eredményt jósol.