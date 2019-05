Veszteséges lett tavaly a magyar RTL

A Magyar RTL Televízió nettó árbevétele a 2017-es 34,3 milliárd forintról 4,3 százalékkal 32,8 milliárd forintra csökkent tavaly. A belföldi értékesítés bevétele tavaly 1,6 százalékkal 29,6 milliárd forintra, az export értékesítés bevétele 24 százalékkal 3,2 milliárd forintra esett vissza. A kapcsolt vállalkozások (CLT-UFA, RTL Group Germany, RTL Services, RTL AdConnect, UFA Magyarország, UFA Film & Fernseh, R-Time, RTL Group SA) bevétele 25 százalékkal 1,5 milliárd forintra emelkedett. Az értékesítés nettó árbevétele elsősorban reklám tevékenységből származik, a társaság 2015-től az RTL Klubén kívül a Muzsika TV, RTL II, RTL+, Cool, Film+, RTL Gold (korábban Film+2), Sorozat+ csatornák reklámidejének értékesítését is végzi, 2017-től értékesíti független felek csatornáinak reklámidejét is.2017-ben 2,4 milliárd forintnyi egyéb bevétel (beleértve ebbe egy egyszeri, 2,1 milliárd forintos reklámadó-visszatérítést) javította az M-RTL eredményét, 2018-ban csak 370 millió forint egyéb bevételt realizált a vállalat.A csökkenő reklámbevételek mellett emelkedett a vállalat működési költsége. Jelentősen megnőttek az igénybe vett szolgáltatások díjai: drágult a vásárolt tartalmak beszerzése, az RTL növelte a saját gyártású tartalmak mennyiségét, miközben emelkedtek azok előállítási költségei is, az igénybe vett szolgáltatások díja 2017-ben 17,9 milliárd forint, 2018-ban 19,3 milliárd forint volt. További 410 millió forint egyéb ráfordítást jelent, hogy amíg 2017-ben csak fél évig volt a hatályos a reklámadót érintő törvény, az 2018-ban a teljes adóévre vonatkozott. Az anyagjellegű ráfordítások összességében 29-ről 3,6 százalékkal 30,1 milliárd forintra nőttek. Az egyéb ráfordítások 18 százalékkal 1,8 milliárd forintra emelkedtek, ezen belül a reklámadó 81 százalékkal 920 millió forintra ugrott. A dolgozói létszám a 2017-es 302-ről tavaly 298-ra csökkent, a személyi jellegű költségek 8 százalékkal 4,1 milliárd forintra emelkedtek.A csökkenő bevételek és az emelkedő költségek mellett a Magyar RTL már üzemi eredmény szinten is veszteséges lett az egy évvel korábbi 1,2 milliárd forint plusz után ezen a soron 3,8 milliárd forint mínusz állt tavaly, a vállalat a 2017-es 1,2 milliárd forint profit után 2018-ban 3,8 milliárd forintos veszteséggel zárta az üzleti évet.