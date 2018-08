Videó: Ma indul a Sziget - több mint félmillió látogatót várnak

Az előzetes jegyeladások alapján várhatóan több mint 120 ezer külföldi fog szórakozni a Szigeten, de hosszú évek után először a magyarok után nem a hollandok lesznek a legtöbben, 15 ezren, hanem az angolok, mintegy 20 ezren

Idén 1 milliárd forinttal nagyobb lett a sztárelőadókra szánt büdzsé, és már a jövő évvel kapcsolatban is gigasztárokkal tárgyalunk

A Sziget idén 26. alkalommal fogadja a már több mint 100 országból érkező látogatókat.- mondta el a keddi sajtóbejáráson, akitől az alábbi videóban további részleteket tudunk meg az idei rendezvényről.- tette hozzá a főszervező, aki is kiemelte, hogy az idei év erejét mutatja, hogy a hétfő már szinte teltházas, és ezen kívül is gyakorlatilag péntektől az utolsó napig egyformán erős nap lesz mindegyik. A húzónevek között szerepel, a, aés azA szervezők több újdonsággal várják idén a fesztiválozókat: az egyik a környzettudatosság jegyében bevezetett Re:pohár, vagyis a visszaváltható pohár rendszere. Ennek a segítségével mintegy másfél millió eldobható műanyag poharat szeretnének kiváltani. Aprónak tűnő, de szintén fontos lépés, hogy a vendéglátóegységekben csak kérésre adnak majd szívószálakat.A másik nagy újítás, hogy idén már a belépésre jogosító karszalaggal is lehet fizetni a Szigeten. A karszalagok RFID-chippel lesznek felszerelve, így amellett, hogy minden belépési jogosultságot tartalmaznak (napok, kempingek, stb.) a fizetési funkciót is magukban foglalják. Ez a rendszer a heti és napijegyeseknél is egyaránt működik, és gyakorlatilag a Festipay fizetőkártyát váltja ki.