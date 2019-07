Az irányadó európai részvényindexek a hétfői piacnyitást követő mérsékelt mínuszokat nagyrészt ledolgozva pénteki záróértékeik közelében járnak. Görögországban vasárnap előrehozott parlamenti választásokat tartottak , amelyet a jobboldali ellenzéki Új Demokrácia (ND) párt nyert meg, míg Alekszisz Ciprasz miniszterelnök eddig kormányzó Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) a szavazatok 31,55 százalékával a második helyre szorult. A választás után a görög tőzsde a hétfői piacnyitást követő, 1 százalék feletti esését nagyobb részben ledolgozva, 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a francia CAC40 és a DAX egyaránt pénteki záróértékén stagnál ma délelőtt.

A társaság korábbi nagytulajdonosa kiszáll a cégből, Soós Csaba a Világgazdaságnak arról beszélt , hogy két-három év alatt fokozatosan kiszáll a társaságból, és az Enefi-részvények eladásából befolyó összeget egy LNG-, CNG-projektet megvalósító társaságba fekteti be, ahol Soós Csaba a többségi tulajdonos. Már zajlik a társaság tőzsdei bevezetésének előkészítése, de még nem döntötték el, hogy a Budapesti Értéktőzsdén vagy más tőkepiacon történjen meg.Az Enefi valószínűleg ezen tényezők együttes hatásai miatt nagyot esett a hétfői piacnyitás után, a részvények jelentős, 10,4 százalékos esésének egy részét azonban képes volt ledolgozni az árfolyam, a hétfői piacnyitástól távolodva az Enefi 5,2 százalékkal került lejjebb.

A társaság részvényeit pénteken egész napra felfüggesztették egy fontos bejelentés előtt, az Enefi ezt követően pénteken bejelentette, hogy a Marosvásárhelyi Törvényszék pénteken tárgyaláson kívül, az ítélethozatalt elhalasztotta két héttel, 2019. július 19-re az E-Star Mures Energy és Marosvásárhely Önkormányzata közötti per újratárgyalásban.

Emelkedik a Deutsche Bank árfolyama 2019.07.08 09:20

Jelentős elbocsátást és hatalmas átalakítást jelentett be a Deutsche Bank, a társaság globális létszámát 18 ezer fővel 74 ezer főre csökkentik 2022-re, a főleg a befektetési banki üzletágat érintő szerkezet-átalakítás három év alatt 7,4 milliárd euróba fog kerülni a bank számára. 2022-re A jelenleginél negyedével alacsonyabb, 17 milliárd eurós éves költségszintet szeretnének a tervvel elérni, mintegy 74 milliárd eurónyi leépítendő eszközt helyeznek át egy új egységhez, amit a médiában korábban már "rossz banknak" neveztek. A Reuters szerint hétfőn már meg is kezdték a létszámleépítést a társaság ázsiai és óceániai állományánál, többek között Sydneyben és Hongkongban jelentettek be konkrét lépéseket. A befektetők kedvezően fogadták a bejelentést, a Deutsche Bank 2,8 százalékkal került ma feljebb.