Víz, gáz, villany: megugrott a csatlakozási kérelmek száma

Korábban tavasszal és a nyár közepén volt a csúcson a közműcsatlakozási kérelmek benyújtásának a száma, majd télen a nullához közelített. Ahhoz képest, hogy az ősz hagyományosan már a lecsengés időszaka, néhány társaságnál október-november táján regisztrálták a csúcsot 2017-ben - mondta el a Miniszterelnökség kabinetügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára, Bartal Tamás a Magyar Időknek A politikus szerint a Könnyű közmű programban 2017. július óta a díjmentességnek köszönhetően több mint kilencmilliárd forintot takaríthatott meg a lakosság, valamint a kis- és középvállalkozói szektor. Január óta havonta további 2,5 milliárd forint maradhat a fogyasztóknál annak köszönhetően, hogy megszüntették a gáztömörségi vizsgálatot, ami miatt ellenőrzésekkor elzárták a gázt, s több száz család maradhatott fűtés és meleg víz nélkül, akár hónapokra, a visszakapcsoláshoz pedig többmilliós felújítási beruházásokra volt szükség.Az új szabályok szerint csak a fűtési időszakon kívül vizsgálható a gázszivárgás, és azt legalább hatvan nappal korábban jelezni kell. Továbbá nem szabad az egész épületben lezárni a gázt szivárgás esetén, hanem be kell határolni a hibát, és akár csak egy lakást, strangot vagy készüléket lekapcsolni. Mindez évi 30 milliárd forint megtakarítást is jelenthet évente; nyilván ez az összeg is hiányzik majd az elosztótársaságoknak, de úgy gondoljuk, hogy képesek lesznek kigazdálkodni a feladatuk ellátása mellett - fogalmazott.Az előző héten a rezsicsökkentés ismét forró témává vált, miután kiderült, az egyik szolgáltató aláígért az állami szolgáltató tarifájának, valamint hogy a beszerzési árak csökkenése alapján 2013 és 2017 között nagyobb is lehetett volna a lakossági árak csökkentése.