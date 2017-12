Vizsgálja a Richter egyik készítményét az Európai Gyógyszerügynökség

Megkérdeztük a Richtert

Megkérdezésünkre megerősítették, hogy 4 esetben valóban májkárosodást diagnosztizálak az Esmyát használó páciensek között, azonban kiemelték, hogy Európa-szerte több mint 600 ezren szedik a készítményt, és a klinikai vizsgálatok során nem derült fény arra, hogy májkárododást okozna az Esmya, így az is elképzelhető, hogy más gyógyszerek egyidejű használata, vagy vírusfertőzés okozta a károsodást. Továbbá azt is kiemelték, hogy ezekben az esetekben egy standard eljárásról van szó, és természetesen mindenben együttműködnek a hatóságokkal annak érdekében, hogy a vizsgálatok a lehető leghamarabb lezáródjanak.Azt egyelőre nem tudták kommentálni, hogy az FDA (USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala) vizsgálata fog-e csúszni emiatt a jövőben. Egyébként a várakozások a Richter egyik zászlóshajó a készítmény, a várakozások szerint az idén 80-85 millió euró bevételt hozhat a Richternek az Esmya Európában, ami a Richter teljes éves árbevételének közel a 15 százaléka is lehet, a hazai értékesítésnek pedig közel a felét adja.A befektetők persze nem örültek a hírnek, a Richter árfolyama 6,5 százalékot szakadt.