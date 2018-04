Vizsgálja az Apple-t az Európai Bizottság - a Shazam miatt aggódnak

Margrethe Vestager bizottsági tag bejelentésében azt írja, hogy azért vizsgálják a megállapodást, mert szeretnék biztosítani, hogy a "zenerajongók attraktív zenestreamelési ajánlatokat fognak tudni élvezni a jövőben és nem fognak kisebb választékot elérni az összeolvadás miatt" - vagyis attól félnek, hogy az Apple közvetlenül is megcélozhatja az appon keresztül konkurenseinek szolgáltatásait és az Apple Music felé terelheti felhasználóit.Az EB egyébként azt is vizsgálná, hogy nem kerülnek-e a brit zenefelismerő app által felhalmozott ügyféladatok rossz kezekbe.A vizsgálatot várhatóan szeptemberig zárják majd le.Az Apple és az unió egyébként ettől függetlenül azért is összetűzésben vannak, mert a techcég állítólag Írország alacsony adókulcsait kihasználva rengeteg társasági adót el tud kerülni.