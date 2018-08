Warren Buffett szerint 1000 dollárért sem drága egy iPhone

Az elmúlt hetekben szinte forrt a levegő a Tesla körül, miután az elektromos autógyártó vezére bejelentette, kivezetné a céget a tőzsdéről , míg Elon Musk arról is beszélt, hogy ehhez a finanszírozás is biztosított. Néhány héttel később Musk azonban bejelentette, hogy az iparági tanácsadókkal, továbbá a társaság kis- és nagybefektetőivel folytatott tárgyalásai után arra a következtetésre jutott, hogy mégsem vezeti ki a Teslát a tőzsdéről Bár a cég kivezetésére végül mégsem került sor, azonban Warren Buffett vélekedése szerint nagyon rossz ötlet lett volna, ha a fenti tranzakció keretében az Apple megvásárolta volna a Teslát, a legendás befektető kiemelte, hogy az autóipar ''nem könnyű üzlet", ahol a guru szerint a jelentős versenyhelyzet mellett az iparág szereplői nem képesek folyamatos előnyre szert tenni. Bár Buffett sietett hozzátenni, hogy támogatja az Apple vezér, Tim Cook döntéseit, azonban szerinte nem lett volna jó ötlet , ha az Apple beszáll az autóiparba.Warren Buffett pedig továbbra is rajong a cégért és annak termékeiért, saját bevallása szerint gyakran használja iPad-jét, míg a guru arról is beszélt. hogy az iPhone szerinte még ezerdolláros áron is ''hihetetlenül alulárazott'', figyelembe véve, hogy a készülék mennyire nélkülözhetetlenné vált a felhasználók számára. Buffett mindemellett azt is bevallotta, hogy a Berkshire Hathaway június 30-a óta még tovább vásárolta az Apple részvényeit , a társaság a június végi adatközlése szerint 252 000 darab Apple részvénnyel rendelkezett, amelyek értéke az Apple csütörtöki záróárával kalkulálva megközelítette az 57 millió dollárt.