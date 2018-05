Wizz Air: nem bútorozunk össze senkivel!

Hiszünk a saját márkánkban és meg akarjuk védeni azt. Szeretnék a teljes utazási folyamat felett megtartani az ellenőrzést, ezért értékesítjük jegyeinket önállóan. Nem érezzük szükségét annak, hogy más légitársaságokkal együttműködjünk vagy járatok közötti megállapodást kössünk, mert ezek mind a saját eredményeinket rontanák

Ahhoz képest, hogy a Ryanair és az easyJet is bejelentette, hogy más légitársaságokkal összefogva kapcsolt jegyeket árulnak az utasoknak, a Wizz Air hallani sem akar ilyen eshetőségről.- mondta el a Pasazer.comnak még tavaly az eshetőségről Johan Eidhagen, a Wizz Air marketingigazgatója.A Ryanair tavaly májusban jelentette be, hogy "összebútorozik" a spanyol Air Europával és összekapcsolt transzatlanti szolgáltatásokat nyújtanak a Madrid-Bajarasi repülőtérről. Idén hasonló megállapodást jelentett be az ír fapados légitársaság az Aer Lingusszal a dublini reptéren keresztül, és úgy tudni, tárgyalásokat folytatnak kapcsolt szolgáltatásokról az Air Maltával is. Az easyJet pedig olyan légitársaságokkal van együttműködésben, mint a Norwegian, a WestJet és a Loganair.