A jövő naperőművét építik fel Angliában

A Gridserve nevű cég által Yorkban felépítendő szolárpark paneleit nem fixen rögzített, hanem a nap járását követni képes állványzatra szerelik fel, így az erőmű egy hasonló méretű, de hagyományos, "egyoldalú" naperőműhöz képest 20 százalékkal több villamos energia termelésére lesz képes. A kétoldalú panelek termelése, illetve a hátoldalra érkező fény mennyisége természetesen nagy mértékben függ a talaj felszínének jellegétől is. A 35 megawattos naperőmű mintegy 10 ezer háztartást tud majd árammal ellátni. A beruházás költségét az FT cikke nem közölte, de a kétoldalú napelemek ára nem sokkal drágább a hagyományosaknál az idézett Cedric Philibert, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzője szerint.A kétoldalú fotovoltaikus panelek fejlesztése a napenergia ágazat egyik leggyorsabban fejlődő trendje, a hasonló projektek mindössze egy-két éve indultak, és globálisan összesen mintegy 1 GW ilyen kapacitás települt mindezidáig. A világszerte települő új villamosenergia-termelő kapacitások többsége már napenergia alapú, megelőzve egyebek mellett a földgázt és a szenet is - annak ellenére, hogy a megújuló alapú termelés támogatásai csökkennek. A kisebb-nagyobb erőműveket alkotó fotovoltaikus panelek teljesítménye ugyan évről-évre emelkedik, az árak pedig csökkennek, azonban az ilyen, látványosabb innovációk az elmúlt években nem alakították át a napelemeket.Szűk tíz év múlva, 2028-ban azonban a kétoldalú panelek várhatóan a globális napenergia-piac mintegy egyharmadát tehetik ki egy, az Energy and Environment Science által idézett akadémiai előrejelzés szerint. A világrekordot jelentő legalacsonyabb árajánlat, amelyet naperőmű építésére tettek egy tenderen - 1,79 cent/kWh - , szintén kétoldalú paneleket tartalmazott. A 300 MW-os szaúdi projekt azonban végül nem valósult meg, mert a döntéshozók inkább a hagyományos, egyoldalú panelekből álló, valamivel drágább erőmű mellett döntöttek. Bár döntésüket nem indokolták meg, valószínű, hogy a legfontosabb érv a kétoldalú panelek ellen 2017-ben a technológia kipróbálatlansága lehetett.