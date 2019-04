Bejelentették: óriási beruházásokra készül Magyarországon a kínai multi

A CMC a kaposvári projekt előkészítése és engedélyezése során szerzett tapasztalatai alapján sikeresnek ítéli meg a magyar felekkel való eddigi együttműködését. Ezért kész további energetikai beruházások megvalósítására is Magyarországon a megújuló erőművek, távfűtőművek és a kapcsolódó hálózatok terén, összesen akár 1 milliárd euró értékű saját forrásából.

A CMC és leányvállalata az elmúlt években több tízmilliárd dollár értékű beruházást valósított meg nemzetközi szinten, jelentős részben az energetikai szektorban.. A cég már minden engedélyt megszerzett, a közelmúltban kötött szerződést a szükséges földterület megvételéről, jelenleg a kivitelezés előkészítése zajlik.A nagyvállalat szándékai szerint hazánkban hozná létre regionális központját, az irodából 16 közép- és kelet-európai országban tervezett fejlesztései projekt-előkészítési és -menedzsment feladatait irányítaná.Palkovics László az aláírás alkalmából egyeztetett Lu Yiminnel, a CMC anyavállalata, a China General Technology Group vezetőjével is. A tárgyalópartnerek áttekintették a jövőbeni együttműködés lehetséges területeit és a kaposvári naperőmű kivitelezésének részleteit.A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány kiemelten kezeli a fotovoltaikus rendszerek fejlesztését,. Az egyetértési megállapodás lehetőséget nyit megújuló alapú erőművek létrehozására, a hagyományos tüzelésű erőművek átalakítására, az energiatárolás fejlesztésére, a központi fűtési rendszerek felújítására, fejlesztésére és hatékony működtetésére is.Palkovics László és He Lifeng, a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke a két ország miniszterelnökeinek jelenlétében írták alá a Digitális Selyemút együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó akciótervet. A három évre szóló dokumentum egyszerre segíti elő a magyar és a kínai digitális gazdaság fejlődését. Az információs összeköttetést szolgáló Digitális Selyemút fejlesztésének erősítéséről 2017-ben jött létre együttműködési megállapodás a magyar és kínai felek között. Az új akcióterv ennek átfogó kereteit tölti meg szakmai tartalommal.Az aláírók vállalják, hogy megvitatják és beazonosítják az elsőbbséget élvező projekteket, saját vállalataikat a kétoldalú kooperációs igények kielégítésére ösztönzik, előmozdítják a csereprogramokat, kiállításokat és egyéb digitális gazdasági eseményeket. A felek egyetértettek abban, hogy kiemelt szakterületként a Dolgok Internete (Internet of Things) témakör alkalmas leginkább a közös munka folytatására, elmélyítésére.