Berobbanhat az új technológia, amely átírja a jövő autóiról alkotott képet

Így működik A hirdometallurgia egy ún. nedves kohászati eljárás. A művelet során különféle savak használatával különítik el az értékes fémeket. Főleg a kobalt elkülönítésében van fontos szerepe, mivel ez pirometallurgiával, azaz tűzi eljárással ez nem lehetséges.

A Fortum a napokban jelentette be, hogy a Crisolteq nevű feltörekvő finn vállalattal közösen megkezdi az elektromos autók elhasznált akkumulátorainak ipari mérető újrahasznosítását. Az ún. hidrometallurgiai eljárás segítségével ki tudják nyerni az akkumulátorban található olyan ritka fémeket, mint a kobalt, mangán, lítium és nikkel, így azok újra felhasználhatóvá válnak.Az elektromos autók terjedésével egyre sürgetőbb kérdéssé válik, hogy mi történjen az elhasznált akkumulátorokkal. Bár terjed az a módszer - és a Fortum is számos ilyen projektben vesz részt -, hogy azok az akkumulátorok, amelyeknek jelentősen csökkent a kapacitásuk, ipari energiatáróló egységekben kapjanak helyet. Ezeket jellemzően megújuló energiát termelő berendezésekhez kötik, ahol egyfajta szabályozó szerepet tudnak betölteni, hogy a megnövekedett áramfogyasztási periódusokban juttassanak elektromos áramot a rendszerbe. A csökkent kapacitással rendelkező akkumulátorok azért kaphatnak esélyt egy "második életre", mert az ipari energiatárolóknál nem olyan kritikus szempont azok mérete és súlya, mint egy autónál.

A Fortum finnországi központja. Fotó: ANTTI AIMO KOIVISTO / LEHTIKUVA / AFP

az általuk kínált megoldás nem csak jövedelmező, de nagyon alacsony széndioxid-kibocsátással is jár.

