Elektromos autók lepik el az ország egy részét

Kiss Péter elmondta: a napokban mintegy 30 millió forintért - egyenként másfél millió forint állami támogatás igénybe vételével - három gépjárművet szerzett be az önkormányzat, amelyeket egy-egy taxitársaság üzemeltet majd.Ismertetése szerint a 2014-ben indított projekt célja, hogy Pakson a közösségi közlekedés mindegyik fajtája elektromos meghajtású járművekkel működjön, és ehhez a villamos energiát önellátó módon a város állítsa elő.A cégvezető az eddig megvalósult fejlesztések között megemlítette, hogy két, kétszer 22 kilowattos elektromos töltőpontot hoztak létre Pakson,Beszámolt arról, hogy néhány héten belül lezárul a paksi önkormányzat 8 plusz 2 elektromos autóbusz beszerzésére vonatkozó pályázata, a város az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program forrásaiból elnyert, 1,7 milliárd forintból vásárolja meg. Ezzel a településen teljesen kiváltják majd a dízel meghajtású autóbuszokat - jegyezte meg.A projekt része egy 3 megawatt teljesítményű napelempark és egy 11 megawatt kapacitású energiatároló, amelyek tervezési szakaszban vannak.A vezérigazgató arra is kitért, hogy a paksi önkormányzat elsőként állapodott meg az áramszolgáltatóval egy okos hálózat létrehozásáról. Ez azt jelenti, hogy az épületek tetejére telepített napelemek és önkormányzati naperőműparkok által termelt áramot az E.on hálózatán keresztül továbbítani lehet az önkormányzati ingatlanokhoz, így a térségi települések kölcsönösen el tudják látni egymást elektromos árammal.A Protheus projekt 2020-ban lezáruló tervezését az Európai Fejlesztési Bank (EIB) kétmillió euróval támogatta, egyes projektelemekhez az EIB is tud támogatást nyújtani - közölte a cég vezetője.