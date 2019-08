Ellepi Budapestet a hullámkarton, nem győzik a hulladékudvarok

FIGYELEM! Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy valamennyi hulladékudvarunkban, az extrém módon megnövekedett hullámkarton beszállítások miatt, kapacitáshiány okán, korlátozott az átvétel és jelenleg - átmeneti ideig - csak a lakossági mennyiségek átvételére van mód. Megértésüket köszönjük!

- írja az FKF honlapja. A portáltól a sajtóosztály megtudta, hogy a 2018-as látványos növekedés után, 2019 első félévében újabb 15 százalékkal több hullámkarton érkezett, márciusban és júliusban pedig az előző évi ugyanezen havi beszállításokhoz képest közel 40%-os a begyűjtött mennyiség növekménye.A jövőben egy átlagos személygépkocsikba beférő lakossági mennyiséget veszik át, az ennél nagyobb papírmennyiség esetén az átvételt megtagadhatják. Jelenleg is ez a korlátozás van érvényben. A korlátozás oka pedig, hogy több cég is, amelyiknél nagy mennyiségben halmozódik fel a hullámkarton, elkezdték a hulladékudvarba szállítani ezeket. A háttérben az is áll, hogy egyrészt megnőtt a hulladékudvarok ismertsége, másrészt egyre többen költöznek és az építkezések is pörögnek."Egy biztos, a beáramló hullámkarton mennyiség túlnyomó többsége tartós fogyasztási cikk csomagolóanyaga, bútorok, elektromos és elektronikai eszközök csomagolása" - mondták az FKF-esek.