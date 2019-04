Fájdalmasan sokba került az extrém időjárás Magyarországnak

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) jelentése 2017-ig terjedően vizsgálta a kérdést, így például a 2018-as száraz és forró nyár által okozott veszteségek még nem szerepelnek a statisztikában. Az időszak legnagyobb kárt okozott szélsőséges eseményei között említik a 2002-es nagy közép-európai árvizet (több mint 21 milliárd euró becsült gazdasági veszteség 2017-es euróárfolyamon), a 2003-as szárazságot és hőhullámot (csaknem 15 milliárd euró), az 1999-es téli, Lothar névre keresztelt vihart, valamint a 2000 őszi olaszországi és franciaországi áradásokat is.A jelentés külön-külön is vizsgálta a kérdést a 33 ország esetében. Magyarország több mint 6 milliárd euró gazdasági veszteséget szenvedett el 1980 és 2017 között a rendkívüli időjárással összefüggésben, ami ugyan elmarad Ausztria 13,5 milliárd eurós, Csehország 10,5 milliárd eurós, pláne Németország 96,5 milliárd eurós veszteségeitől, azonban az átszámítva mintegy 2000 ezer milliárd eurós érték - különösen az ország gazdasági erejéhez mérten - így is óriási tétel.A statisztika egy főre vetített adatokat is tartalmaz, ez alapján Magyarországra 588 eurós érték adódik, amivel abszolút a középmezőnyben vagyunk. A kimutatásban szereplő, Magyarországgal szomszédos országok között csak Szlovákiában (314 euró/fő) és Romániában (508 euró) alacsonyabb ez az érték. Hasonló kép bontakozik ki az összefüggő halálesetek, illetve az egy négyzetkilométerre vetített adatok alapján.Érdekes részét képezik a kimutatásnak a biztosított kárra vonatkozó adatok is. A magyarországi több mint 6 milliárd eurós veszteségből mindössze 137 millió euró volt biztosított, vagyis mindössze 2 százaléka - ezzel a sereghajtók között van az ország, mindössze Litvániában és Romániában volt kisebb ez az arány (1-1%). Ezzel szemben Ausztriában 31, Csehországban 34, Lengyelországban 7, Szlovákiában 6, Szlovéniában pedig 12 százalék volt a biztosított veszteségek aránya.