Jelentős változás lesz az elektromos autók hazai támogatásánál (2.)

Az e-Mobi a múlt évben több mint 200 nyilvános (2x22 kW-os AC, valamint 22 kW-os DC és 22 kW-os AC + 50 kW-os DC típusú) töltőállomást telepített, közel 400 töltőpontot létrehozva szerte Magyarországon, szoros együttműködésben az önkormányzatokkal és a területileg illetékes elosztó hálózati engedélyesekkel (ELMŰ-ÉMÁSZ, E.ON, NKM). A projekt végére - 2019 májusára - pedig 329 e-mobis, letelepített elektromos töltőállomáson közel 587 töltőpont áll majd az e-autósok rendelkezésére, mely nagyságrendileg is egyedülálló teljesítmény a hazai elektromos töltőhálózat-szolgáltatói piacon. 2019. április 1-től az e-Mobitól csak az elektromobilitás fejlesztésével kapcsolatos pályázatok kezelése és társadalmasítási feladatok kerülnek át az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-hez. Ahogy sajtóközleményünkben írtuk, a pályázatokat a jövőben is egy biztos alapokon álló, komoly szakmai háttérrel rendelkező intézmény fogja ellátni.Az önkormányzatok számára korábban töltőtelepítések támogatására kiírt pályázat előfinanszírozásos konstrukcióban működött, valótlan állítás tehát, hogy "a telepítés óta a pénzükre várnak az önkormányzatok". Ezen állami támogatás révén közel 200 e-töltő létesül az önkormányzatok saját hatáskörében, a támogatási szerződésekben vagy azok jogszerű módosításaiban vállalt határidőkre. ( Pályázati kiírás 3. oldal: A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.)Az e-Mobi a múlt évben több mint 200 nyilvános (2x22 kW-os AC, valamint 22 kW-os DC és 22 kW-os AC + 50 kW-os DC típusú) töltőállomást telepített, közel 400 töltőpontot létrehozva szerte Magyarországon, szoros együttműködésben az önkormányzatokkal és a területileg illetékes elosztó hálózati engedélyesekkel (ELMŰ-ÉMÁSZ, E.ON, NKM). A projekt végére - 2019 májusára - pedig 329 e-mobis, letelepített elektromos töltőállomáson közel 587 töltőpont áll majd az e-autósok rendelkezésére, mely nagyságrendileg is egyedülálló teljesítmény a hazai elektromos töltőhálózat-szolgáltatói piacon.

Annak érdekében, hogy a hazai e-mobilitási tudás és kompetencia egy helyen összpontosuljon, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kezdeményezésére 2016-ban létrehozták a 100 %-ban állami tulajdonban álló e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-t. A szervezet saját maga által megjelölt küldetése, hogy szerepet vállaljon az e-mobilitás széleskörű hazai elterjedésében, az e-mobilitási szereplők összefogásában és az ehhez kapcsolódó feladatok megvalósításában. Ennek érdekében kiemelt feladatai közé tartozik: az E-töltő infrastruktúra kiépítése, az E-töltők üzemeltetése, a Nemzeti E-Mobilitás Platform megvalósítása, az elektromos autók elterjedésének segítse, ismeretterjesztés.

A lap beszámolója szerint néhány napja az e-Mobi saját honlapján jelentette be, hogy 2019. április 1-jei hatállyal a pályázatokkal kapcsolatos összes jogkört és feladatot az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. veszi át. Ennek hatására a jövőben ez az intézmény fogja kezelni az elektromos autó vásárlások támogatásához kapcsolódó (GZR-D-Ö-2016 és GZR-D-Ö-2018) pályázatokat, illetve az önkormányzatok számára a töltőtelepítések támogatására kiírt pályázatokat (GZR-T-Ö-2016). Ezen felül az IFKA fogja intézni a már lezajlott, 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó pályázatokat is.Hozzáteszik, az IFKA nem új szereplő az állami vállalatok között, hiszen ez a 100%-ban állami tulajdonú cég az e-Mobi Kft. egyetlen tulajdonosa. Éppen ezért bíznak abban, hogy a pályázatok végre jó kézbe kerülnek, és az egy éve, a telepítés óta a pénzükre váró önkormányzatok, illetve az autókat már hónapokkal ezelőtt átadó kereskedők is megkapják a támogatói szerződés szerint nekik járó támogatásokat.A fentieken túl hamarosan a töltőtelepítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok is másik szervezethez kerülhetnek - írta a Villanyautosok.hu piaci pletykákra hivatkozva.A fentebb leírt információkkal kapcsolatban az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. több kiegészítést is eljuttatott szerkesztőségünkbe, amelyeket változtatás nélkül közlünk: