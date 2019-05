Jönnek az okos villanyórák - Kedvezőbb tarifákat ígérnek

Dr. Kaderják Péter részt vesz előadóként a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Kaderják Péter elmondta: az új energia stratégia középpontjában a fogyasztók állnak. Megjegyezte, hogy az Elmű-Émász csoport élt először azzal a tavaly év végén elfogadott törvénymódosítás adta lehetőséggel, hogy a villanyóra adatait mobiltelefonnal készített fotón is beküldhetik a fogyasztók az erre fejlesztett applikáción keresztül.Hozzátette: a szakminisztérium dolgozik az úgynevezett okos mérés háztartási alkalmazásának megvalósításán is, amellyel a mostaninál jóval kedvezőbb tarifák is elérhetők lesznek. Elmondta azt is, a kormány ösztönzi és támogatja a megújuló energia- és a napelemes energia-termelést, valamint a villamos meghajtású járművek üzembe állítását.