Megjött a javaslat: kitiltanák Bukarest központjából a környezetszennyező autókat

A főpolgármester kitiltaná Bukarest központjából az összes olyan járművet, amelynek a légszennyezési besorolása nem éri el legalább az Euro 3-as szabványt.

Az erről szóló tervezetet szerdai sajtóértekezletén mutatta be a főpolgármester. A határozatot 45 napos közvita után, szeptemberben szavaztatná meg a főváros önkormányzati testületével.Tervei szerint a határozatot 2020. január 3-ától léptetnék életbe. A más megyékben, vagy országokban forgalomba helyezett autók csak egy Oxigen B elnevezésű elektronikus matrica beszerzése esetén hajthatnak majd be Bukarestbe. A napi matrica árát 10 lejben (690 forint) az éves matricáét pedig 1900 lejben állapítanák meg.Firea a fővárost körülvevő Ilfov megyei gépjárművek tulajdonosait felmentené a matrica kiváltásának kötelezettsége alól, arra hivatkozva, hogy - hozzá hasonlóan - az ottani lakosok többsége is bukaresti, és Ilfov megye valójában Bukarest metropolisz-övezetének számít.Az Euro 3-as autók csak egy Oxigen C elnevezésű matricával közlekedhetnének majd a központban, amelyet egy hónapra 75 lejért, egy évre pedig 900 lejért válthatnak ki.Firea szerint Bukarest a hatodik legszennyezettebb levegőjű város az Európai Unióban, ahol - Ilfov megyével együtt - 1,6 millió autó szerepel a gépjármű-nyilvántartóban.Két éve a román környezetvédelmi minisztérium is még azt tervezte, hogy németországi mintára környezetvédelmi matrica-rendszert vezetne be a nagyvárosokban, de az elképzelést azóta sem váltották valóra. 2017 februárjától a román kormány eltörölte a környezetvédelmi illetéket, ami korábban megnehezítette a környezetszennyező autók forgalomba helyezését.Romániában több mint hatmillió autó van forgalomban ezek háromnegyede tíz évnél régebbi gyártású jármű.Románia 2007-es uniós csatlakozása óta különböző - a gépkocsi korától vagy környezetszennyezési paramétereitől függő - adónemekkel és illetékekkel próbálta elejét venni annak, hogy az Európai Unió autótemetőjévé váljék, de a regisztrációs adó vagy környezetvédelmi illeték minden eddig kipróbált változatáról kiderült, hogy sértik az uniós jogot, és a román államnak vissza kellett fizetnie a járművek forgalomba íratásakor beszedett illetéket.